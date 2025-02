Desktoppublishing-software - Populairste apps - Slowakije

Canva

canva.com

Canva is een grafisch ontwerpplatform waarmee gebruikers afbeeldingen, presentaties, posters, documenten en andere visuele inhoud voor sociale media kunnen maken. Gebruikers kunnen kiezen uit vele professioneel ontworpen sjablonen, de ontwerpen bewerken en hun eigen foto's uploaden via een drag-and-drop-interface. Het platform is gratis te gebruiken en biedt betaalde abonnementen zoals Canva Pro en Canva for Enterprise voor extra functionaliteit. Gebruikers kunnen ook betalen voor fysieke producten die moeten worden afgedrukt en verzonden. Vanaf 2019 haalde Canva $ 3,2 miljard op en had het meer dan 20 miljoen gebruikers in 190 landen. In juni 2020 haalde Canva $ 60 miljoen op tegen een waardering van $ 6 miljard. Hiermee is de laatste waardering in 2019 bijna verdubbeld.