Bureauboekingssoftware - Populairste apps - Zweden

Yoffix

yoffix.com

Wilt u het kantoorgebruik optimaliseren en een gelukkige hybride werkomgeving creëren waar medewerkers dol op zijn? Met ons mensgerichte werkplekplatform kunnen medewerkers eenvoudig hun kantoordagen plannen en gedeelde bureaus, kamers en parkeerplaatsen boeken, terwijl bedrijven hun kantoormiddelen kunnen volgen, beheren en optimaliseren. Yoffix is ​​eenvoudig in te stellen (slechts enkele uren), intuïtief in gebruik, aanpasbaar en perfect geïntegreerd met Microsoft Teams en Slack. Onze app voor kantoorbeheer is een intuïtieve oplossing die is ontworpen om het gebruik van de werkruimte te optimaliseren, de teamproductiviteit te verhogen en flexibiliteit te bieden in de dynamische werkomgeving van vandaag. Het is geschikt voor bedrijven van elke omvang, van kleine teams tot grote bedrijven. Yoffix biedt alles wat je nodig hebt om hybride werken onder de knie te krijgen: - Inplannen van kantoor- en externe dagen om medewerkers te motiveren terug naar kantoor te komen - Interactieve 3D-plattegronden - Beperkte toegangsoptie voor alle kantoormiddelen - Bureauboeking met 1-2 klikken (per uur, wekelijks herhaalbare of meerdaagse boekingen) - Controleer wie er morgen op kantoor is en vind uw collega's ter plaatse - Kamerboeking met 2-weg synchronisatie met Outlook - Reservering van parkeerslots naadloos geïntegreerd in bureauboeking UX - Teamboekingen om uw teams mee te nemen samen en optimaliseer het wekelijkse kantoorgebruik - Analyses van de werkplek en aanwezigheidsstatistieken - Aangepaste hybride regels, inchecken en meldingen op kantoor. Beheer uw hybride werk eenvoudig binnen Microsoft Teams, geïntegreerd met AD en Outlook. Profiteer van extra integraties met uw samenwerkingstools en HRIS- en hardware-add-ons (SpaceDisplay, RoomDisplay, Check-Ins). Voordelen: - Bureauboeking waar mensen dol op zijn en die ze gebruiken - Eenvoudige installatie binnen een paar uur en intuïtieve onboarding - Volledige controle over hybride inrichting en kantoorbezoek - >30-50% kantoorruimte en kostenoptimalisatie - Voldoet aan AVG en ondernemingsraad - Gratis proefperiode zonder creditcard vereist Kies Yoffix om groei, efficiëntie en tevreden personeel te bevorderen.