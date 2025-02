Guideflow

guideflow.com

Guideflow is het eenvoudigste en meest geavanceerde platform om binnen enkele seconden interactieve productdemo's en handleidingen te maken. Leg uw flow vast met onze Chrome-extensie (op basis van screenshot of HTML), pas uw interactieve demo aan uw merk aan en personaliseer deze voor elke gebruiker of lead. Deel uw demo met iedereen, waar dan ook, via openbare links, widgets en meer. Analyseer het gedrag van uw doelgroep met geavanceerde inzichten. Interactieve demo's kunnen door verschillende teams worden gebruikt: - Sales: laat uw leads niet wachten. Versnel uw verkoopcyclus door gepersonaliseerde interactieve demo's te delen in outreach-campagnes, vervolg-e-mails of te gebruiken voor live demo's. - Marketing: laat zien, vertel het niet en genereer het 'aha'-moment. Verhoog het aantal conversies en stimuleer de interesse van klanten door productdemo's in uw website, sociale media en e-mailcampagnes in te sluiten. - Klantenservice: ga verder dan wachtrijen voor tickets. Verbeter de efficiëntie van uw klantenondersteuning met interactieve handleidingen die wrijving verminderen en de tevredenheid vergroten door productdemo's in te sluiten in uw ondersteunings-e-mail, livechat, helpcentrum of kennisbank. - Training en onboarding: laat uw handleiding achterwege. Maak gebruik van onze interactieve tutorials voor naadloze onboarding en training. Transformeer de leerervaring in een boeiende reis, zodat u iedereen uit uw team kunt trainen en inwerken in elk proces of elke stroom. - Product: Laat uw product voor zichzelf spreken. Laat nieuwe functies, updates of changelogs zien in uw product en e-mails. - Partnerschap: stel uw partners in staat de deal te sluiten. Help uw partners uw product volledig te begrijpen via interactieve demo's. Deel op maat gemaakte handleidingen voor hun behoeften en maak van hen uw beste vertegenwoordiger.