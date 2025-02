Demo-automatiseringssoftware - Populairste apps - Sint-Maarten

CloudShare

CloudShare, het cloudbedrijf voor bedrijfsversnelling, is de gemakkelijkste oplossing voor verkoop- en klantensucces. Het is ontworpen om softwarebedrijven te helpen complexe demo's, PoC's en trainingen te leveren, waarbij ervaringen uit de echte wereld worden gerepliceerd zonder de time-to-market in gevaar te brengen. Met CloudShare kunnen organisaties zich concentreren op het versnellen van de groei door de inrichting van omgevingen op schaal te automatiseren. Het biedt inzicht in en controle over het gebruik. Het levert krachtige hulpmiddelen die de efficiëntie bevorderen en elke stap van het proces ondersteunen voor snellere betere resultaten. CloudShare werkt met elke infrastructuur – op locatie of bovenop een publieke cloud – en kan worden geïntegreerd met kernverkoop- en LMS-tools, waardoor het eenvoudig te implementeren is. Wat tovert een glimlach op de gezichten van CloudShare-klanten? 1. Snelle installatie: creëer in een handomdraai interactieve software-ervaringen. Creëer of kloon omgevingen in minuten in plaats van uren, om ervaringen uit de echte wereld na te bootsen voor demo's, POC's en training. 2. Praktische hulp: houd in realtime de voortgang van studenten en potentiële klanten in de gaten om hen de aandacht te geven die ze nodig hebben om te slagen met mogelijkheden over de schouder 3. Geavanceerde samenwerking: Verbeter de samenwerking en communicatie via Slack-integraties, chat, webhooks, in-app videoconferenties en aantrekkelijkere tools om u en uw gebruikers met elkaar te verbinden. 4. Kostenbeheersing: geen budgetuitbarstingen meer! Maximaliseer de toewijzing van middelen met automatisering om omgevingen op te schorten of te verwijderen wanneer deze niet in gebruik zijn, waardoor efficiënt gebruik en kostenbesparingen worden gegarandeerd. 5. Rapportage en analyse: optimaliseer de prestaties van uw verkoop- en trainingsomgevingen en verhoog de ROI met diepgaande inzichten in analyses. Met CloudShare REST API kunt u aangepaste gegevens naar uw favoriete BI-tools verzenden. CloudShare wordt vertrouwd door meer dan 500 zakelijke klanten in meer dan 100 landen, waaronder Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet en HP.