Demo-automatiseringssoftware - Populairste apps - Belarus

SmartCue

getsmartcue.com

SmartCue is een snelgroeiende startup gevestigd in Denver, Colorado. Opgericht door Robin Singhvi, een ambitieuze solo-oprichter, is het bedrijf in de loop van de tijd geëvolueerd, gedreven door de inzichtelijke feedback van de gebruikersgemeenschap, tot een klein maar gepassioneerd team dat zich in...