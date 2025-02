NetHunt

Nethunt is een verkoopautomatiseringstool die letterlijk in uw Gmail en andere Google -werkruimte -apps leeft. Het helpt verkoopteams leads te beheren, klantrelaties te koesteren, verkoop voortgang te volgen en meer deals te sluiten. Meer over Nethunt CRM 🙂 Organiseer uw klantenbestand Gebruik kern CRM -functies in Nethunt om uw klantenbestand op de meest efficiënte manier te organiseren. ✓ Zeg voor altijd afscheid van vervelende gegevensinvoer. ✓ Gebruik de dubbele preventiefunctie van Nethunt om uw gegevens te allen tijde schoon te houden. ✓ De vereiste velden zijn weergegeven over uw gegevens om ervoor te zorgen dat u hebt wat u nodig hebt. ✓ Uw klantenbestand wordt veilig op één plek opgeslagen, beschermd tegen lekken of nieuwsgierige ogen door goed toegangsbeheer. 📞 Leg nieuwe leads vast via meerdere kanalen Nethunt CRM is geïntegreerd met meerdere tools waarmee u nieuwe leads uit verschillende bronnen kunt krijgen en de communicatie in CRM -records kunt opslaan. ✓ Maak nieuwe leads van inkomende en uitgaande oproepen ✓ Turn -website chats in nieuwe leads ✓ Krijg nieuwe leads van sociale mediaplatforms ✓ Voeg nieuwe leads toe aan CRM van boodschappers ✓ Labels vastleggen van aangepaste webformulieren 📋 Segment leads en klanten baseren Breek uw klantenbestand af in gerichte segmenten om gepersonaliseerde toonhoogtes te verzenden met behulp van verschillende macro's - functietitel, behoefte, bedrijfsgrootte en meer. ✓ Gebruik aangepaste filters en weergaven om uw contacten te segmenteren. ✓ Bewaar een onbeperkt aantal segmenten voor uzelf of deel ze met het team. ✓ Laat deze segmenten automatisch worden bijgewerkt wanneer nieuwe gebruikers bepaalde parameters overeenkomen. 💲 Bouw verkooppijplijn Verander contacten in leads en duw ze naar beneden de prachtige, functionele pijplijn. ✓ Voeg nieuwe deals toe, hun waarde, kans op sluiting en verwachte close -datum. ✓ Track deals voortgang door de pijplijnfasen. ✓ Weet dat inkomsten in elke fase van de pijplijn zijn vastgelopen ✓ Spotgeblokkeerde leads en hoe ze naar aankoop kunnen duwen. ✓ Maak een of meerdere aangepaste pijpleidingen voor uw producten en diensten. ✓ Bouwvoorspellingen die u kunt vertrouwen. ⭕ Taken beheren Organiseer uw werkdag en beheer de werklast van uw team. Allemaal binnen Gmail. ✓ Beheer taken en werk samen met uw team in Gmail. ✓ Taken automatisch toewijzen door bepaalde criteria of round-robin-algoritme. ✓ Link taken aan e -mails en CRM -records. ✓ Ontvang dagelijkse taken om uw dag te plannen. 🤖 Automatiseer verkoopprocessen in Gmail Nethunt CRM stelt gebruikers in staat om het hele verkoopproces te automatiseren - van het vastleggen van lead tot de pijplijnstadium van deals tot meldingen. ✓ Vang leads uit verschillende bronnen en voeg ze toe aan uw CRM. ✓ Wijs managers toe aan leads en zetten gepersonaliseerde auto-replies in. ✓ Prioriteer leads automatisch, afhankelijk van hun gedrag ✓ Stel sequenties in om leads te voeden. ✓ Link automatisch e -mailgesprekken, chats, oproepen aan CRM -profielen aan. ✓ Laat een algoritme een voorsprong verplaatsen naar de volgende pijplijnfase op basis van de reactie van de lead. ✓ Maak automatische taken voor het team. ✓ Stel meldingen in op het team wanneer belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de pijplijn. ✓ Automatiseer gegevensinvoer. ✉️ E -mailautomatisering ✓ Maak persoonlijke en gedeelde e -mailsjablonen in Gmail. ✓ Schrijf gemakkelijk en snel repetitieve e -mails. ✓ Personaliseer e -mailsjablonen met aangepaste velden. ✓ Gebruik e -mailsjablonen in dagelijkse e -mailcorrespondentie, e -mailcampagnes of geautomatiseerde e -mailreeksen. 📩 E -mail volgen Volg uw e -mail opent en klikt in Gmail. ✓ Weet of, wanneer en hoe vaak de ontvanger uw e-mails in realtime bekijkt. ✓ Weet wanneer mensen uw e -mails openen om inzichten voor uw team te geven. ✓ Prioriteer leads op basis van hoe vaak ze e -mails openen of op de links klikken. ✓ Gebruik e -mailtracking voor regelmatige e -mails, e -mailcampagnes en geautomatiseerde e -mailreeksen. 🔁 E -mailcampagnes Stuur e-mailcampagnes en vervolgcampagnes in Gmail. ✓ Stuur e -mailcampagnes naar aangepaste segmenten of al uw klantenbestand. ✓ Stel vervolg-e-mails in op eerdere e-mailcampagnes. ✓ Monitor Campagnes Statistieken: Opens, klikken, afmelden, stuiteren en antwoorden. ✓ Stuur e -mailcampagnes via Gmail, Nethunt SMTP of uw eigen SMTP -server. 📊 Verkooprapportage Volg belangrijke zakelijke statistieken en teamprestaties met rapporten in Nethunt CRM. ✓ Volg de effectiviteit van het hele team en elke manager afzonderlijk - het aantal verzonden e -mails, gepresenteerde presentaties, oproepen gemaakt, enz. ✓ Analyseer de bedrijfsgroei in vergelijking met vorige periodes - het aantal gesloten deals en de gegenereerde inkomsten. ✓ Analyseer de inkomsten door het door een manager op te splitsen, door een bepaald product, per land, enz. ✓ Volg uw quota -bereiken. ✓ Analyseer de redenen voor het verliezen van deals. ✓ Bouw een verkoopvoorspelling die u kunt vertrouwen.