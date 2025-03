Deep Learning-software - Populairste apps - Vaticaanstad

Partium

partium.io

Het verhaal van Partium begon in 2020 met het idee om een ​​bliksemsnelle, directe en betrouwbare zoekervaring te creëren voor iedereen die op zoek is naar reserveonderdelen. We hebben de noodzaak voor technici en gebruikers van onderdelencatalogi en webshops verminderd om eindeloze tijd te besteden aan het zoeken naar het juiste onderdeel. In plaats daarvan helpen we gebruikers binnen enkele seconden het juiste reserveonderdeel te vinden. Tegenwoordig verwerkt Partium elke maand miljoenen zoekopdrachten naar reserveonderdelen en helpt het talloze technici over de hele wereld het juiste onderdeel te vinden om de klus te klaren. Onze klanten introduceren Partium in hun onderhouds-, after-sales- en serviceomgevingen om hun gebruikers de beste zoekervaring voor onderdelen te bieden en hen een snel en gemakkelijk proces te bieden om reserveonderdelen bij hen te zoeken, bevestigen en bestellen. De AI van Partium maakt gebruik van bestaande gegevens over reserveonderdelen, maar kan uw gegevens ook verrijken en optimaliseren door er kritische informatie aan toe te voegen. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL en vele andere bedrijven gebruiken Partium niet alleen om hun klanten een geweldige zoekopdracht te bieden, maar ook om een ​​zoekopdracht te bieden die tegen hogere conversiepercentages genereert vanwege relevantie, nauwkeurigheid en gemak -van-gebruik. Wij helpen klanten sneller de juiste onderdelen te vinden en hun bestaande onderdelengegevens te optimaliseren. Met kantoren in de VS, Canada en Europa zijn we een wereldwijd bedrijf dat zich inzet voor het veranderen van de manier waarop AI-onderdelen zoeken en onderdelen optimaliseren.