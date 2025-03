Deep Learning-software - Populairste apps - Uruguay

Imagga

Imagga is een platform van cloudgebaseerde en lokale API's voor geautomatiseerde beeld- en videotagging bedoeld voor ontwikkelaars, bedrijven en ondernemingen. De technologie van Imagga helpt bedrijven betekenis te geven aan hun grootschalige en dynamische beeld- en videocollecties. Momenteel (vanaf oktober 2017) gebruikt door meer dan 11.500 ontwikkelaars en 220+ bedrijven wereldwijd en heeft meerdere wereldwijde prijzen en erkenningen ontvangen, zoals Best Technology Vendor op South Summit '15 door HM The King of Spain, Global Champion in News and Media at World Onder meer Summit Awards '16 van de Verenigde Naties en Global Innovator in Image Analytics '16 van IDC. Als pionier en mondiale innovator op het gebied van het taggen van afbeeldingen als service, exploiteert het bedrijf zijn cloud-API sinds 2011, en zijn vlaggenschip autotagging- en autocategorisatietechnologieën sinds 2013. Naast zijn beeldherkenningstechnologie biedt Imagga een platform van cloudgebaseerde API's voor geautomatiseerde beeldherkenning, tagging en categorisatie waarmee ontwikkelaars en bedrijven applicaties en oplossingen kunnen bouwen die afbeeldingen begrijpen. Indien nodig kan de technologie ook als installatie op locatie worden geleverd. De beeldherkenningstechnologie van Imagga automatiseert volledig het proces van het toewijzen van trefwoorden en/of domeinspecifieke categorieën aan afbeeldingen. De oplossing is horizontaal schaalbaar en kan elke hoeveelheid afbeeldingen aan die moet worden geanalyseerd en geannoteerd. Het kan zich aanpassen aan de behoeften van de klant door middel van aangepaste training en/of feedbackloop. Verpakt in een zeer eenvoudig te integreren API in de cloud of op locatie, kan het binnen enkele uren in productie gaan.