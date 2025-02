Deep Learning-software - Populairste apps - Suriname

Enablex.ai

enablex.io

Enablex.io is een in Singapore gevestigde, wereldwijde, full-stack communicatieplatform en oplossingenaanbieder waarmee ontwikkelaars en bedrijven een holistische omnichannel-ervaring kunnen leveren aan hun consumenten met behulp van video, spraak, sms en WhatsApp API's, SDK's en low code-oplossingen. Gesteund door een team van meer dan 50 gepassioneerde technologen, stelt het Fortune 500-bedrijven en startups over de hele wereld in staat via zijn interactieve en zeer boeiende klantervaringsplatform. Het bedrijf is opgericht in 2017 en heeft een sterke aanwezigheid gevestigd in APAC, de VS en Europa, waarmee klanten uit een diverse industrie zijn bedienen, waaronder gezondheidszorg, telecom, BFSI, onderwijs, detailhandel en e-commerce. Een industrie eerst, Enablex.io wordt zowel aangeboden als een cloud- als een on-premise CPAAS-platform. Met deze flexibele implementatiemogelijkheid kunnen we samenwerken met telco's en serviceproviders die CPAA's onder hun merken willen lanceren als een volledig wit gelabeld aanbod. Het heeft ook betrekking op de behoeften van ondernemingen die kijken naar de private implementatie van CPAA's vanwege wettelijke en gegevensprivacyvereisten, en de ontwikkelaarsgemeenschap in het algemeen. Enablex.io is een full-stack CPAAS-service die bedrijven in staat stelt om omnichannel-communicatie (video, spraak, sms en berichten) in te zetten op apparaten en platforms. Van één-op-één chats tot grootschalige uitzendingen, we maken communicatie slimmer, flexibel en persoonlijker, helpen ondernemingen voorop te blijven in de digitale wereld.