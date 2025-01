Deep Learning-software - Populairste apps - Réunion

Irida Labs

iridalabs.com

Irida Labs stimuleert op visie gebaseerde AIoT-sensoren en -oplossingen door computervisie en AI aan de rand te brengen, waardoor bedrijven over de hele wereld schaalbare, op visie gebaseerde oplossingen kunnen ontwikkelen. Irida Labs biedt AIoT-geoptimaliseerde embedded vision-software die gebruik maakt van computervisie en deep learning, waardoor grenskaders worden omgezet in vision-toepassingen in de echte wereld. Het end-to-end AI-software- en servicesplatform van Irida Labs, PerCV.ai, ontgrendelt talloze computervisie- en AI-toepassingen door schaalbare zichtoplossingen mogelijk te maken voor de detectie, identificatie, tracking en 3D-pose-schatting van mensen, voertuigen en objecten in een breed scala van markten zoals Industrie 4.0, Smart Cities and Spaces en Retail. Door gebruik te maken van meer dan 10 jaar cross-field technische expertise op het gebied van embedded computer vision-hardware en -software, AI en machinaal leren, vision-systeemontwerp en optica, bieden we ondersteuning gedurende de gehele Vision-AI-productlevenscyclus, van systeemontwerp tot kant-en-klare oplossingen. gebruik Vision AI op het apparaat. De gepatenteerde, ultramoderne technologie van Irida Labs is gebaseerd op USPTO-patenten op het gebied van embedded vision en ML. Door de sterke partnerschappen van Irida Labs met leiders van wereldklasse, zoals HikVision, Intel, Analog Devices, Qualcomm, Arrow, ARM, om er maar een paar te noemen, heeft Irida Labs een ecosysteem opgebouwd dat in staat is om zelfs de meest uitdagende computer vision-toepassingen holistisch te ondersteunen. Het snelgroeiende team van Irida Labs is gevestigd in Europa en Griekenland, terwijl de mondiale voetafdruk van Irida Labs zich uitstrekt van Noord- en Centraal-Europa tot Noord-Amerika en Azië.