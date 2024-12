Toegewijde hostingproviders - Populairste apps - Mauritius Populairst Recent toegevoegd

Dedicated hosting, ook wel dedicated server genoemd, is een vorm van webhosting waarbij de aanbieder één of meerdere servers exclusief voor één klant aanbiedt. In tegenstelling tot shared hosting of virtual private server (VPS) hosting, zorgt dedicated hosting ervoor dat alle bronnen op de server uitsluitend aan de klant worden toegewezen. Deze regeling geeft de klant volledige controle over de server, inclusief hardwareselectie, keuze van besturingssysteem, databasevoorkeuren en meer. Deze vorm van hosting is met name geschikt voor organisaties of websites die veel verkeer ervaren. Met speciale bronnen wordt de latentie geminimaliseerd en kunnen de algehele websiteprestaties aanzienlijk worden verbeterd. Dedicated hosting is echter doorgaans duurder in vergelijking met gedeelde of VPS-hostingdiensten. Deze hogere kosten zijn te wijten aan het feit dat de klant de volledige verantwoordelijkheid draagt ​​voor de operationele kosten van de server, inclusief software-updates, hardware-onderhoud en andere gerelateerde uitgaven.