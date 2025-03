DataDome

De bot- en onlinefraudebescherming van DataDome stopt aanvallen met ongeëvenaarde nauwkeurigheid en zonder compromissen. Ons platform, aangedreven door meerlaags machine learning, analyseert dagelijks 5 biljoen signalen en past zich aan en scant elk verzoek in realtime. In 2023 blokkeerde DataDome meer dan 316 miljard fraudeaanvallen. Toonaangevende internationale ondernemingen, waaronder Tripadvisor en Foot Locker, vertrouwen op DataDome om hun websites, mobiele apps en API's te beschermen tegen accountfraude, betalingsfraude, credential stuffing, DDoS, advertentiefraude en meer. Met een recordtijd tot waarde biedt DataDome transparante inzichten, 24/7 SOC-expertise, eenvoudige implementatie en meer dan 50 integraties. De oplossing voegt geen latentie toe aan beschermde eindpunten en reageert binnen 2 milliseconden op elk verzoek dankzij meer dan 26 regionale PoP's en automatische schalingstechnologie. DataDome is probleemloos voor consumenten en biedt tegelijkertijd optimale bescherming en biedt de enige veilige, gebruiksvriendelijke en privacy-conforme CAPTCHA en Device Check, het eerste onzichtbare alternatief. DataDome biedt aanvullende oplossingen, gespecialiseerd in het tegengaan van account- en advertentiefraude. DataDome Ad Protect detecteert advertentiefraude, waardoor marketeers hun campagnes kunnen optimaliseren. De Account Protect-oplossing van DataDome biedt uitgebreide bescherming tegen mensgestuurde en botgestuurde accountfraude door de intentie van de gebruiker te analyseren.