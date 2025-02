DDoS-beveiligingssoftware - Populairste apps - Suriname

Fastly

Fastly is een Amerikaanse provider voor cloud computing -services. Het beschrijft zijn netwerk als een Edge Cloud -platform, dat is ontworpen om ontwikkelaars te helpen hun kern cloud -infrastructuur uit te breiden naar de rand van het netwerk, dichter bij gebruikers. Het Fastly Edge Cloud -platform omvat hun Content Delivery Network (CDN), beeldoptimalisatie, video en streaming, cloudbeveiliging en load balancing -services. De cloudbeveiligingsservices van Fastly omvatten de bescherming van Denial-of-Service Attack, BOT-mitigatie en een Web-applicatie-firewall. Fastly Web Application Firewall gebruikt de open Web Application Security Project Modsecurity Core Rule die naast zijn eigen Regelset is ingesteld. Het snelle platform is gebouwd bovenop Varnish.