Hulpmiddelen voor gegevensvisualisatie - Populairste apps - Vaticaanstad

Met Brightmetrics kan uw team kritische inzichten verkrijgen uit uw meest voorkomende en waardevolle klantcommunicatietools: uw zakelijke telefoonsysteem en contactcenterapplicatie. Brightmetrics verzamelt en organiseert uw telefoon- en andere multi-channel betrokkenheidsgegevens, van uw Mitel MiVoice Connect, Mitel MiVoice Business, Mitel MiContact Center, RingCentral of Genesys Cloud-systeem, naar elke configuratie die u nodig heeft. Onze analyses en realtime dashboards stellen uw team in staat om vanuit samenvattende rapporten of visualisaties, die trends op hoog niveau tonen, in te zoomen op afzonderlijke gesprekken of interacties, zodat u de context kunt begrijpen en beter geïnformeerde conclusies kunt trekken om u te helpen intelligente zakelijke beslissingen te nemen. Het Brightmetrics-verschil Tijd tot waarde Een gratis proefinstallatie duurt minuten in plaats van dagen, en er zijn geen activeringskosten. Gebruiksgemak Bekijk uw gegevens vandaag nog met onze gebruiksvriendelijke sjablonen of pas snel uw eigen sjablonen aan. Democratiseer inzichten en toegang We bieden een onbeperkt aantal Brightmetrics-gebruikers - geen Genesys Cloud-licentie nodig. Unieke functies Maak gebruik van rapportage van nalevingsgegevens en naadloze analyse van gegevens. Begin vandaag nog met het verkrijgen van waardevolle inzichten Brightmetrics is niet zoals alle andere klantbetrokkenheidsanalyses en dashboardtools die u ooit hebt gebruikt, en wij kunnen het bewijzen. Klik om vandaag nog een demo aan te vragen!