Data Virtuality biedt twee producten om data-integratie- en beheerproblemen flexibel op te lossen op een manier die het beste past bij datateams in de snelle wereld van data. Data Virtuality Platform - Datavirtualisatie voor flexibele data-architecturen Door datavirtualisatie en datareplicatie op unieke wijze te combineren, biedt Data Virtuality Platform datateams de flexibiliteit om altijd de juiste methode voor de specifieke vereiste te kiezen. Het is een enabler voor Data Fabric en Data Mesh door de selfservicemogelijkheden en databeheerfuncties te bieden die onmisbaar zijn voor deze raamwerken. Bedrijven over de hele wereld, zoals BSH, PGGM, PartnerRe of Crédit Agricole, gebruiken het Data Virtuality Platform om moderne data-architecturen te bouwen die voldoen aan de zakelijke vereisten van vandaag en morgen. Pipes - Eenvoudige en betrouwbare gegevensreplicatie Met Pipes kan iedereen met slechts een paar klikken datapijplijnen bouwen van meer dan 200 beschikbare bronnen naar een datawarehouse. Volledig geautomatiseerd en zonder enige codering. Veel bedrijven uit de e-commerce- en marktplaatssector, maar ook marketingbureaus, kiezen voor Pipes om altijd en op elk moment over actuele gegevens te beschikken. Met Pipes Professional kunnen datateams bovendien hun aangepaste datapijplijnen bouwen met SQL en gebruik maken van taakafhankelijkheden en geavanceerde replicatietypen.