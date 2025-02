Datavirtualisatiesoftware - Populairste apps - Sint-Maarten

Denodo

Wij stellen organisaties in staat om in realtime verbinding te maken met al hun gegevens. Denodo is de leider op het gebied van logische datafabricage, aangedreven door datavirtualisatie, die datatoegang, databeheer en dataleveringsmogelijkheden biedt over het breedste scala aan bedrijfs-, cloud-, big data- en ongestructureerde databronnen zonder de data uit hun oorspronkelijke opslagplaatsen te verplaatsen. De klanten van Denodo in elke grote sector hebben aanzienlijke zakelijke flexibiliteit en ROI gewonnen. Het Denodo Platform biedt een actieve datacatalogus voor semantisch zoeken en ondernemingsbreed databeheer, toonaangevende slimme queryversnelling mogelijk gemaakt door AI, geautomatiseerd cloudinfrastructuurbeheer voor multi-cloud en hybride implementaties, en ingebedde datavoorbereidingsmogelijkheden voor zelfbediening. goed beheerde en veilige analyses. Denodo biedt een unieke benadering van data-integratie en -beheer die in geen enkele andere technologie te vinden is. Klanten van Denodo rapporteerden: 83% toename van de productiviteit van zakelijke gebruikers, 67% reductie in datavoorbereiding, 65% afname in dataleveringstijd ten opzichte van ETL, resulterend in een driejarig voordeel van $6,8 miljoen, een ROI van 408% en een terugverdientijd binnen zes maanden.