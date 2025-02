PI.EXCHANGE

pi.exchange

De PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (de Engine) is een Data Science and Machine Learning (ML)-platform dat iedereen, zelfs beginnende gebruikers, in staat stelt om op betaalbare wijze krachtige ML-applicaties te bouwen in minuten of uren, niet weken of maanden - nee codering vereist. De gebruiksvriendelijke, verbonden toolchain biedt alles wat u nodig heeft om binnen één pijplijn van onbewerkte gegevens naar voorspellingen en inzichten te gaan. Handmatige en repetitieve machine learning-taken zijn geautomatiseerd en de intelligente functies van de Engine helpen de gebruiker van begin tot eind te begeleiden. Het ontwikkelen en implementeren van uw ML-applicatie is toegankelijk via de codeloze grafische gebruikersinterface (GUI) van de Engine of via de API en SDK. Dus of u nu een klein proefproject bouwt zonder speciale datawetenschapsbronnen, of grootschalige ML-systemen voor ondernemingen implementeert, u kunt uw bestaande team uitrusten met de juiste tool om snel betekenisvolle oplossingen te bouwen. “De kracht van de Engine ligt niet alleen in zijn vermogen om voorspellende modellen van hoge kwaliteit te creëren, maar ook in zijn vermogen om u binnen enkele minuten in plaats van weken aan de slag te krijgen en resultaten te evalueren.”