Datawetenschap en machine learning-platforms - Populairste apps - Tunesië

JADBio maakt het eenvoudig en betaalbaar voor analisten op het gebied van gezondheidsgegevens en professionals in de biowetenschappen om datawetenschap te gebruiken om kennis te ontdekken en tegelijkertijd tijd en moeite te verminderen door een robuust end-to-end machine learning-platform te combineren met een schat aan mogelijkheden, variërend van slimme functies selectie tot hergebruik van voorspellende modellen. Het speciaal voor de gezondheidszorg gebouwde platform van JADBio biedt geavanceerde AI-tools en automatiseringsmogelijkheden, waardoor professionals in de levenswetenschappen snel en gemakkelijk nauwkeurige en verklaarbare voorspellende modellen kunnen bouwen en implementeren, zelfs als ze geen expertise op het gebied van datawetenschap hebben. Het platform ondersteunt voorverwerking en imputatie van ontbrekende waarden; het selecteert de functies en modellering, stemt af op hyperparameters en test effectief duizenden algoritmische configuraties om de beste te identificeren om het uiteindelijke ML-model te produceren. Het platform schat zijn voorspellende prestaties in en produceert een schat aan visualisaties en rapporten. Klanten hebben de mogelijkheid om meerdere geselecteerde subsets van functies te selecteren die leiden tot even voorspellende modellen, hun eigen geavanceerde aangepaste modellen te bouwen met behulp van de uitgebreide inhoudsbibliotheek van JADBio, of kant-en-klare modellen te nemen en deze als hun eigen modellen aan te passen. Alle geproduceerde modellen kunnen in uitvoerbare vorm worden gedownload, op een externe validatieset worden toegepast of handmatig worden uitgevoerd door de waargenomen waarde van de geselecteerde kenmerken in te voeren. De bibliotheek van JADBio bevat duizenden algoritmen en vooraf gebouwde modellen die veelvoorkomende gezondheidszorgproblemen kunnen voorspellen, maar ook nieuwe functies zoals causale ontdekking of overlevingsvoorspelling en andere time-to-event-resultaten. De vooraf gebouwde elementen en AutoML-mogelijkheden van JADBio bieden een low-code optie voor gezondheidsdatawetenschappers, bio-informatici en organisaties zonder interne datawetenschapsexpertise om hun gezondheidsgegevens eenvoudig en betaalbaar te analyseren. Ondertussen zorgt de JADBio REST API ervoor dat geavanceerde gebruikers de mogelijkheden van JADBio in hun eigen applicaties kunnen benutten of hun workflows en processen kunnen automatiseren. Door een end-to-end platform te bieden dat speciaal is gebouwd voor levenswetenschappers, ondersteund door onderzoek en ontwikkeling in de grootste onderzoekscentra van Europa, stellen we klanten in staat hun steeds groeiende biomedische gegevens te gebruiken en deze binnen enkele minuten in productie te nemen.