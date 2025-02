Datawetenschap en machine learning-platforms - Populairste apps - Slowakije

DataCanvas

datacanvas.com

Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) werd opgericht in 2013 en richtte zich op de voortdurende ontwikkeling en constructie van een automatisch datawetenschapsplatform, met de nadruk op het bieden van een complete set ontwikkelingsplatforms voor datawetenschappers en AI-beoefenaars, en op het bieden van uitgebreide ondersteunende diensten voor intelligente modernisering en transformatie van overheid en ondernemingen. DataCanvas is een Chinees bedrijf dat onafhankelijk is onderzocht en ontwikkeld. DataCanvas vertrouwt op het toonaangevende datawetenschapsplatform in binnen- en buitenland en heeft realtime en flexibele AI-capaciteitsconstructies geleverd voor klanten in de overheid, de financiële sector, de luchtvaart, de productie, het transport, het onderwijs, de vastgoedsector, het internet en andere sectoren. Via het DataCanvas-platform kan het automatische machine learning-analyse en real-time computermogelijkheden bieden en bedrijfsanalisten en datawetenschappers helpen snel samen te werken bij de ontwikkeling en automatische modelcreatie, beheer en applicatieondersteuning te realiseren. Om meer waarde te creëren voor de klantenactiviteiten op het gebied van geavanceerde technologieën en oplossingen zoals technologische innovatie en kunstmatige intelligentie. Het bedrijf beschikt over uitmuntende datawetenschappers en een product-R&D-team en heeft toonaangevende praktijkervaring in de sector op het gebied van automatische deep machine learning, datamodellering, big data-analyse en andere gebieden. In 2020 won DataCanvas met het originele open-sourceproject DeepTables de eerste plaats ter wereld in de Kaggle-competitie onder meer dan 1100 teams, waaronder bekende e-commercebedrijven en zoekmachinebedrijven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Beijing en is gericht op het hele land. Daarnaast zijn er vestigingen in Shanghai, Shandong en Shenzhen.