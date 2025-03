Software voor gegevensmaskering - Populairste apps

InfoSum

InfoSum is 's werelds toonaangevende data-samenwerkingsplatform en de enige veilige data-cleanroom, waardoor bedrijven betere klantervaringen kunnen bieden en tegelijkertijd de privacy van klanten voorop kunnen stellen. InfoSum maakt veilige verbindingen tussen meerdere partijen mogelijk om het volledige potentieel van hun klantgegevens te ontsluiten zonder risico op blootstelling of misbruik. InfoSum geeft niet alleen prioriteit aan de privacy van consumenten, maar verbetert deze ook met gepatenteerde, niet-verplaatsbare datatechnologie om het meest beschermde, meest verbonden en meest toegankelijke data-samenwerkingsnetwerk te creëren. InfoSum werd in 2016 opgericht met de visie om de gegevens van de wereld met elkaar te verbinden zonder deze ooit te delen. Het bedrijf heeft meerdere patenten die de uitvinding van het ‘niet-verplaatsen van gegevens’ beschermen. InfoSum heeft kantoren in de VS, het VK, Europa en Australië. Het bedrijf is klaar voor verdere groei na een Serie B-investering in augustus 2021 en een snelgroeiend klantenbestand.