Software voor gegevensmaskering - Populairste apps - Frans-Polynesië

Vervang gevoelige informatie door synthetische gegevens, tokenisatie of asterisken met Nymiz. Dit elimineert de mogelijkheid om de privacy van gegevens in gevaar te brengen, terwijl de bruikbaarheid en context van de gegevens behouden blijven, waardoor deze geschikt worden voor het delen van gegevens en machine learning-toepassingen. Het platform biedt verschillende workflows, zowel omkeerbaar als onomkeerbaar, inclusief anonimisering en pseudonimisering. Het biedt ook vervangingsmethoden zoals tokenisatie en synthetische gegevensvervanging om gegevens te anonimiseren of redigeren, afgestemd op de specifieke gebruikssituatie en de uiteindelijke doelen van uw organisatie. AI-gestuurde gegevensanonimisering voor kennisbeheer: -> Nymiz detecteert gevoelige gegevens in ongestructureerde bestanden (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf) en ook in gestructureerde gegevens (databases), en anonimiseert of pseudonimiseert deze omkeerbaar of onomkeerbaar. -> Door contextspecifieke gegevens zoals namen, telefoonnummers en burgerservicenummers te herkennen, behaalt Nymiz superieure resultaten vergeleken met tools die geen mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie hebben. -> Het biedt een extra beveiligingslaag op gegevensniveau. Geanonimiseerde of gepseudonimiseerde informatie heeft geen praktische waarde als deze wordt gestolen door een inbreuk op de beveiliging of wordt blootgelegd door menselijke fouten. -> Nymiz kan gegevens lezen in 102 talen naast Engels en Spaans. -> Nymiz maakt naleving van wettelijke vereisten met betrekking tot privacy en gegevensbescherming mogelijk voor verschillende raamwerken: GDPR, CCPA, LOGPD en meer. Het team is gespecialiseerd in het ontwerpen van op maat gemaakte oplossingen voor het anonimiseren van gegevens om aan de unieke eisen van uw organisatie te voldoen. -> Cloudgebaseerde oplossing (SaaS) -> API-integratie -> Oplossing op locatie -> IT-advies- en beheerdiensten