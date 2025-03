Software ter voorkoming van gegevensverlies (DLP). - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Data Loss Prevention (DLP)-software, ook wel datalekpreventiesoftware genoemd, is ontworpen om gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen en te beheren. Een fundamenteel aspect van DLP-oplossingen is distributiecontrole, die voorkomt dat gebruikers vertrouwelijke gegevens buiten bedrijfsnetwerken verzenden. Beveiligingsteams en netwerkbeheerders stellen regels op die bepalen wie toegang heeft tot gevoelige informatie, deze kan wijzigen en delen. DLP-tools beheren gegevensbescherming zowel op netwerkniveau als op individuele eindpunten, waardoor een consistente beleidshandhaving in de hele organisatie wordt gehandhaafd. Deze tools zijn cruciaal voor het beschermen van gegevens en het voorkomen van interne lekken.