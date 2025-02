Software ter voorkoming van gegevensverlies (DLP). - Populairste apps - Sint-Maarten

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud is het toonaangevende SaaS-beheerplatform waarmee IT-teams tot 78% van het SaaS-beheerwerk kunnen elimineren. BetterCloud automatiseert onboarding, offboarding en veranderingen halverwege de levenscyclus, toegang en rechten voor SaaS-applicaties en beveiligingsbeleid in een multi-SaaS-omgeving. Door het stroomlijnen en automatiseren van cruciaal werk, zoals de levenscyclusprocessen van gebruikers en de dagelijkse bedrijfsvoering, profiteren de duizenden klanten van BetterCloud van een grotere operationele efficiëntie en productiviteit van werknemers. Met meer dan 10 jaar ervaring in het pionieren van de SaaS Operations-beweging bedient BetterCloud nu 's werelds grootste gemeenschap van SaaSOps-experts. Als gastheer van Altitude, het toonaangevende SaaSOps-evenement in de branche, en uitgever van het jaarlijkse State of SaaSOps Report, het definitieve marktonderzoek in de categorie, wordt BetterCloud door klanten (G2) en toonaangevende analistenbureaus (Gartner en Forrester) erkend als marktleider in SaaS Operationeel beheer. Voor IT-teams die multi-SaaS-omgevingen beheren, automatiseert BetterCloud onboarding, offboarding en wijzigingen halverwege de levenscyclus, toegang en rechten voor SaaS-applicaties en beveiligingsbeleid. In tegenstelling tot Identity & Access Management-oplossingen die handmatige tussenkomst en aangepaste scripting vereisen, of IT Service Desk-oplossingen die tickets genereren die handmatig kunnen worden verwerkt, vormen de gedetailleerde, krachtige automatisering en onbeperkte aanpasbare workflows van BetterCloud een aanvulling op uw IAM- en helpdeskautomatisering om de IT-efficiëntie te verbeteren door de kosten te verminderen tot 78% van het SaaS-beheerwerk. Als uw IT-team de toegang tot applicaties, bestanden, mappen en groepen scriptt of handmatig beheert voor iedereen die binnen uw organisatie komt, vertrekt of verhuist, gooit u talent en middelen die u niet kunt missen naar problemen die BetterCloud kan automatiseren. Met het hoofdkantoor in New York City, een product- en engineeringkantoor in Atlanta, Georgia en innovatiehubs en talent op afstand in de VS, wordt BetterCloud onder meer ondersteund door enkele van de beste technologie-investeerders, waaronder Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital en Accel.