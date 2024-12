Software ter voorkoming van gegevensverlies (DLP). - Populairste apps - Mauritius

Nightfall AI

nightfall.ai

Zendesk DLP van Nightfall AI is een AI-native tool die is ontworpen voor het voorkomen van datalekken. Het is ontworpen om het risico op het delen van vertrouwelijke, kwaadaardige of persoonlijk identificeerbare inhoud in Zendesk te verminderen. De tool, die ook cloud-native is, wordt aangeprezen a...