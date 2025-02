Datagerichte beveiligingssoftware - Populairste apps - Saint Kitts en Nevis

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Datacentrische beveiligingssoftware legt de nadruk op de bescherming van de gegevens zelf, in plaats van op de infrastructuur of applicaties die worden gebruikt om deze op te slaan of er toegang toe te krijgen. Deze aanpak staat in contrast met traditionele netwerk- of perimetergerichte beveiliging, die zich richt op het beschermen van de locaties waar gegevens zich bevinden, zoals servers, netwerken, applicaties en apparaten. Door datagerichte beveiliging te implementeren, kunnen bedrijven een zero trust-beveiligingsmodel implementeren, waardoor wordt gegarandeerd dat gegevens veilig blijven in diverse IT-omgevingen, inclusief cloudgebaseerde systemen. Deze software is ontworpen om gegevens te beschermen, ongeacht of deze onderweg, in rust of in gebruik zijn.