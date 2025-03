Software voor het melden van datalekken - Populairste apps - Vaticaanstad

DPOrganizer

DPOrganizer is een Zweeds bedrijf, opgericht om privacyprofessionals zoals jij te helpen meer dingen gedaan te krijgen. Of u nu uw privacyprogramma beter wilt organiseren, uw RoPA sneller wilt beheren of het bewustzijn efficiënter wilt vergroten: professionals kunnen hun productiviteit verhogen gedurende de gehele levenscyclus van het privacyprogramma in DPOrganizer. De missie van DPOrganizer is om van privacyprofessionals privacyhelden te maken. DPOrganizer is privacybeheersoftware - een krachtige Software-as-a-Service - met de focus op gebruiksgemak, eenvoud en flexibiliteit. DPOrganizer helpt bedrijven en organisaties bij het in kaart brengen, visualiseren en rapporteren van de verwerking van persoonsgegevens. DPOrganizer is van mening dat verantwoorde gegevensverwerking niet alleen een kwestie van compliance is, maar ook een noodzaak om te kunnen concurreren in een wereld die steeds digitaler en privacybewuster wordt.