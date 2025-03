Orbiit

Orbiit is een door AI aangedreven matchmaking SaaS-platform dat samengestelde introducties op schaal mogelijk maakt. Organisaties kunnen naadloos een publiek naar keuze uitnodigen om zich aan te melden voor reguliere, gepersonaliseerde 1:1- of peergroup-verbindingen, en Orbiit verzorgt alle communicatie, matching, planning, feedbackverzameling en analyse. Toonaangevende bedrijven en gemeenschappen (bijv. Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association, enz.) die Orbiit gebruiken, rapporteren 87 NPS, tastbare resultaten voor de deelnemers en een sterke ROI op deze verbindingen.