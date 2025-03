Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite is een Amerikaanse website voor evenementenbeheer en ticketing. Met de service kunnen gebruikers lokale evenementen bladeren, maken en promoten. De service rekent een vergoeding aan evenementenorganisatoren in ruil voor online ticketingservices, tenzij het evenement gratis is. Lanceer in 2006 en met hoofdkantoor in San Francisco, Eventbrite opende hun eerste internationale kantoor in het Verenigd Koninkrijk in 2012. Het bedrijf heeft nu lokale kantoren in Nashville, Londen, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlijn, Melbourne, Mendoza, Madrid en São Paulo. Stock Exchange op 20 september 2018 onder het ticker -symbool EB.