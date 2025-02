Software voor optimalisatie van klantinkomsten - Populairste apps - Sint-Maarten

Zomentum

Versnel deals en verhoog de omzet met de verkoopversnellingsapplicatie die exclusief voor technologiepartners is gebouwd. De alles-in-één Zomentum Grow is ontworpen om de manier waarop u verkoopt na te bootsen. Met Grow kunt u vervelende verkooptaken automatiseren om kansen in beweging te houden. Onze applicatie consolideert verkoopactiviteiten, houdt verkoopteams consistent en helpt hen solide klantrelaties op te bouwen. Met Zomentum Grow kunt u: • De juiste handelwijze beoordelen en bepalen en opties voor huidige klanten presenteren die aansluiten op hun zakelijke behoeften. Gebruik assessments om routinematige risicoanalyses uit te voeren en lacunes te identificeren voordat deze een probleem worden voor uw klanten. • Ontdek nieuwe SaaS-leveranciers. Vind de juiste SaaS-leveranciers om vanaf het begin de geschikte productbundels te pitchen. Rust uw klanten uit met de tools voor productiviteit, cyberbeveiliging en bedrijfscontinuïteit waarnaar zij verlangen. • Ontwerp professioneel ogende offertes en voorstellen met aanpasbare sjablonen. Controleer de beschikbaarheid van producten, vergelijk prijzen, voer automatisch categorieën, beschrijvingen en andere gegevens in. Bied meerdere prijsopties aan prospects, stel productbundels in en verkoop binnen een offerte door klanten de hoeveelheden te laten manipuleren. Onderteken documenten digitaal en plan en verzamel automatische terugkerende/eenmalige betalingen. • Zet kansen om in omzet, omdat u kansen kunt visualiseren die van de ene fase naar de andere gaan met geautomatiseerde activiteiten en taken. U kunt ook meerdere pijplijnen instellen om alternatieve verkoopkanalen, zoals upselling en cross-selling, af te dekken. • Automatiseer uw pijplijn door alle gesprekken en activiteiten die een klant met uw bedrijf heeft, vast te leggen. Stel automatische waarschuwingen in wanneer uw klant een e-mail opent, commentaar geeft op een offerte of een voorstel elektronisch ondertekent. • Analyseer de gezondheid van de pijplijn met intuïtieve rapporten en ontdek welke verkooppatronen het meest succesvol zijn voor uw team. Bekijk vervolgens hoe u de productiviteit van elke vertegenwoordiger kunt maximaliseren. • Breid uw inkomstenstromen uit met automatische sjablonen voor het ontwerpen van gedetailleerde, maar gemakkelijk te begrijpen kwartaalbedrijfsbeoordelingen. Over Zomentum: Zomentum is het enige intelligente inkomstenplatform dat is gebouwd om partners te helpen services te ontdekken, verkopen en beheren. Zomentum vermindert de complexiteit van het verkoopproces en elimineert talloze tools met één modern platform dat is gebouwd om de omzet te maximaliseren. Tot nu toe hebben we onze klanten geholpen bijna $ 500 miljoen aan Channel-inkomsten te genereren.