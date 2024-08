Software voor optimalisatie van klantinkomsten - Populairste apps - Barbados

Boxxstep

boxxstep.com

Boxxstep is een Buyer Engagement and Enablement-platform voor verkoopteams in complexe en zakelijke verkoop. Wij vullen uw CRM aan door u te helpen focussen op de kopers die betrokken zijn bij de aankoopbeslissing. We doen dit via drie kernmogelijkheden: KNOW - Relatie in kaart brengen en geavanceer...