Software voor het in kaart brengen van de klantreis - Populairste apps

cux.io

cux.io

CUX is een Digital Experience Analytics-tool waarmee bedrijven tot vijf keer zoveel tijd kunnen besparen op analyses en waardevolle conclusies kunnen trekken. We elimineren de overbelasting van gegevens met een laserfocus op gebruikersproblemen, frustraties en alle knelpunten die hen ervan kunnen weerhouden online kanalen te gebruiken om producten en diensten te kopen. CUX is een uitgebreide, gebruikersgerichte analysetool die directe gedragsinzichten biedt. ✔ Doelgerichte analyse: CUX selecteert automatisch ALLEEN de gegevens die relevant zijn voor individuele bedrijfsdoelen. ✔ Kwalitatieve en kwantitatieve beoordelingen aangeboden door één tool. ✔ Kennis: We ondersteunen gebruikers met trainingen, onboarding, mentoring, audits en maandelijkse aanbevelingen. ✔ AIocado: onze eigen AI-analytics-conciërge laat u precies de redenen zien voor uw conversiedalingen, plaatsen van frustratie van gebruikers, aanbevelingen en meer. CUX is een oplossing voor alle sectoren waarin de klant in aanraking komt met een digitaal product, zoals e-commerce, SaaS- en B2B-bedrijven, bedrijven die marketingdiensten leveren of softwarehuizen. Wij werken samen met de afdelingen Innovatie, Marketing, Product en E-com binnen de bedrijven. CUX in notendop: ✔ Analyse van gebruikersgedrag ✔ Ervaringsstatistieken ✔ Doelgerichte analyse ✔ Conversiewatervallen ✔ Registratie van volledige bezoeken ✔ Heatmaps ✔ Pre-analyse en waarschuwingen ✔ Automatisch vastleggen van gebeurtenissen ✔ Analyse met terugwerkende kracht ✔ 100% GDPR-compatibel ✔ Gegevens opgeslagen in EOG ✔ SSL-beveiligd