Software voor het in kaart brengen van de klantreis - Populairste apps - Barbados Populairst Recent toegevoegd

Software voor het in kaart brengen van het klanttraject helpt bedrijven bij het begrijpen van de volledige klantervaring door middel van dynamische visualisaties. Het proces omvat het creëren van een visuele kaart die alle contactpunten tijdens het klanttraject omvat, inclusief verwachtingen, doelstellingen en interacties. Deze kaart strekt zich uit van het begin van de ervaring van de klant met het merk (zoals de eerste ontdekking) tot de fasen van aankoop en retentie. Het is belangrijk op te merken dat beide typen, hoewel ze vaak worden verward met software voor klantreisanalyse, complementair en toch verschillend zijn. Software voor klantreisanalyse richt zich op het monitoren, volgen en analyseren van lead- en/of klantgedrag via verschillende kanalen in de loop van de tijd, en draagt ​​bij aan het elimineren van datasilo's door voorheen gesegmenteerde gegevens te consolideren.