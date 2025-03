Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore biedt een uitgebreide Customer Engagement & Experience Suite waarmee marketeers gepersonaliseerde klantervaringen kunnen creëren. Het platform stelt een marketeer in staat klantgegevens over verschillende kanalen en systemen te verbinden, gerichte segmenten te creëren en betekenisvolle ervaringen te leveren via digitale kanalen zoals internet, e-mail, app-meldingen, WhatsApp, sms en RCS. Met zijn robuuste analyses helpt Netcore Cloud merken hun publiek beter te begrijpen, waardoor gerichte marketingcampagnes mogelijk worden die op persoonlijk niveau resoneren met klanten. De AI- en machine learning-mogelijkheden van het platform zorgen ervoor dat elke klantinteractie wordt geoptimaliseerd voor betrokkenheid en conversie, waardoor elk contactpunt een kans is om indruk te maken en te behouden. Netcore wordt vertrouwd door meer dan 6.500 merken in sectoren zoals e-commerce, detailhandel, bank- en financiële dienstverlening, media en entertainment en reizen om door AI aangedreven ervaringen te leveren. Tot de grote wereldwijde klanten behoren Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's en nog veel meer. Netcore is er trots op om gedurende zes opeenvolgende jaren in India te zijn gecertificeerd als Great Place to Work, waarmee het zijn inzet voor een uitzonderlijke cultuur op de werkplek bevestigt. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in meer dan twintig kantoren in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en APAC. Netcore is het Martech-besturingssysteem dat een bedrijf helpt de omzetgroei te stimuleren, de levenslange klantwaarde te maximaliseren en de reis naar winstgevendheid te versnellen.