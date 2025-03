FLYDE

flyde.io

De meeste bedrijven gebruiken de kracht van hun datastack niet op de juiste manier, wat een omzetverlies van 4-7% per jaar kan veroorzaken. We hebben het FLYDE SaaS-platform gebouwd om consumentenmerken en retailers te helpen die al over een geavanceerde tech-stack beschikken (CRM, e-commerceplatform, marketingautomatiseringssoftware, retail-trackingtechnologie, digitale marketingcampagnes, enz.) maar die nog steeds pijn of spanning ervaren in twee situaties : Gegevensverspreiding. Bedrijven die hun databronnen in silo’s hebben en los van elkaar staan. FLYDE is het eenvoudigste en meest toegankelijke klantdataplatform dat al uw databronnen met elkaar kan verbinden en een klantencontrolepaneel kan leveren met een 360 graden gedetailleerd beeld van uw klantenbestand, waarop u in realtime actie kunt ondernemen. Voorspellingen via systemen uit de vorige eeuw. In veel gevallen zetten bedrijven, zelfs met een goede verbinding tussen de databronnen, sporadisch en via systemen van de vorige eeuw voorspellende modellen in. FLYDE heeft zijn eigen AI/ML-gestuurde voorspellende modellen in het platform ingebed die helpen het klantbehoud en de levenslange waarde met 20% te verhogen, de conversie van leads naar verkoop te maximaliseren en uiteindelijk de winst en ROAS met 43% te verhogen. We zijn veel meer dan een CDP (Customer Data Platform) en met meer dan 15 jaar ervaring in het creëren en implementeren van big data-technologieoplossingen, hebben we als onderscheidende troeven: (1) de toegankelijkheid en nauwkeurigheid van onze AI, (2) de slimme en bruikbare segmentaties die klantactivatie stimuleren met een hogere ROI en (3) een klantsuccesbenadering van wereldklasse om onze klantorganisaties te bedienen.