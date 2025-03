Aklamio

aklamio.com

Met het Customer Incentives Platform van Aklamio kunnen merken groeien door nieuwe klanten te werven, bestaande klanten te behouden en ze tot merkambassadeurs te maken. Bedrijven over de hele wereld gebruiken ons volledig beheerde platform om veel verschillende soorten incentives (contant geld, vouchers, C02-compensatie) aan te bieden voor elk gekozen moment in de levenscyclus van de klant. Onze modules kunnen worden gebruikt voor verwijzings-, acquisitie-, up-selling- en retentie- en loyaliteitsprogramma's. Ze kunnen worden geïmplementeerd zonder de bedrijfsvoering te verstoren, zonder opstartkosten. Aklamio is eenvoudig in te stellen, flexibel en aanpasbaar en biedt merken een nieuw groeikanaal dat ze zonder gedoe aan hun marketingmix kunnen toevoegen. Aklamio, opgericht in 2011, is marktleider geworden op het gebied van incentivemarketing en heeft met meer dan 300 internationale merken samengewerkt. Het bedrijf heeft kantoren in Berlijn, Londen en Madrid en stond op de tweede plaats van snelst groeiende technologiebedrijven in Duitsland.