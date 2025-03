Talkable

talkable.com

De marketingtechnologie van Talkable stelt e-commercemerken in staat waardevolle klanten te werven en te behouden via verwijzings- en loyaliteitsmarketingprogramma's. Als een enkele bronoplossing voor uw verwijzingsmarketing- en loyaliteitsmarketingbehoeften kunnen merken naadloze gebruikerservaringen creëren die zijn ontworpen om de merkbetrokkenheid te vergroten en merkaffiniteit op te bouwen. Voor zowel verwijzings- als loyaliteitsoplossingen biedt Talkable uitgebreide segmentatiemogelijkheden, een ingebouwd A/B-testpakket en de beste informatie over fraudepreventie in zijn klasse. Talkable is meer dan alleen een technologische oplossing, wij zijn ook uw partner. Als zodanig heeft elke klant een toegewijd team van experts die al uw campagnes zullen strategiseren, bedenken, creëren, inzetten en optimaliseren. Het klantensuccesteam fungeert als verlengstuk van uw marketingteam en ontwerpt verwijzings- en loyaliteitsprogramma's die uw verwachtingen overtreffen. Talkable is het meest geschikt voor merken met een jaaromzet van meer dan €4 miljoen. De zakelijke klanten behalen gemiddeld een ROI van 52x uit hun verwijzingsprogramma's. De marketingoplossingen van Talkable worden gebruikt om: * Identificeer, target en beloon uw meest waardevolle klanten door middel van diepgaande data-analyse. * Werf en behoud uw meest waardevolle klanten tegen lage kosten * Genereer meer omzet en verhoog de omzet Talkable werd opgericht in 2009 en was een pionier in de mogelijkheid om de viraliteit van mond-tot-mondreclame digitaal te volgen, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van Referral Marketing. Tegenwoordig ontwikkelt en implementeert Talkable groeistrategieën voor de lange termijn die gericht zijn op de acquisitie van nieuwe klanten, meer retentie en een hogere LTV, en dat alles tegen een aanzienlijk lagere CPA dan andere marketingkanalen.