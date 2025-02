Software voor klantbelangenbehartiging - Populairste apps - Turks- en Caicoseilanden

Reditus

getreditus.com

Reditus is een Affiliate Management Tool voor B2B SaaS-bedrijven. Het helpt bedrijven nieuwe affiliates te werven via hun marktplaats, waardoor ze buiten hun eigen netwerk kunnen groeien. Hun USP is hun duidelijke gebruikersinterface, livechatondersteuning en de manier waarop ze feedback van klanten opnemen. Het bedrijf is gebouwd door een voormalig Head of Customer Success, wat duidelijk is in de manier waarop zij zaken doen; ze willen absoluut dat mensen waarde uit hun product halen en zullen je helpen dat te bereiken. Ze bieden een gratis abonnement, en als je een premiumpakket koopt, krijg je heel snel een ROI op basis van hoe ze hun prijzen hebben gedefinieerd. Een geweldige manier voor SaaS-bedrijven om hun partnerprogramma te starten zonder hoge kosten vooraf. Het bedrijf is gevestigd in Utrecht, Nederland (voldoet aan de AVG) en is opgericht in 2020.