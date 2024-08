Hulpmiddelen voor crowdtesting - Populairste apps - Barbados Populairst Recent toegevoegd

Crowd Testing Tools, ook wel crowdsourced testen genoemd, stellen bedrijven in staat software, websites en applicaties te testen met behulp van een uitgebreid netwerk van individuele gebruikers. Deze software verbindt bedrijven met een diverse groep testgebruikers, waardoor zij de software of applicaties op hun eigen apparaten kunnen openen en testen. In het digitale tijdperk zijn crowdtests van onschatbare waarde vanwege het vermogen om zeer diverse testomgevingen te genereren, aangezien de menigte gebruikers uiteraard op verschillende apparaattypen en instellingen zal testen. Crowdsourced testsoftware is vooral nuttig voor DevOps-teams. Het biedt ontwikkelaars directe feedback van gebruikers over software, websites, applicaties en hun doeleindpunten voordat het product publiekelijk wordt vrijgegeven. Als de crowdsourced-testoplossing bovendien logmogelijkheden bevat, kunnen ontwikkelaars deze logboeken analyseren om eventuele fouten tijdens het testen te diagnosticeren. Dit type gebruikerstests kan worden uitgevoerd naast testautomatiseringssoftware en andere testtools. In wezen dient crowdsourced testen als een externe vorm van peer-code review, waarbij menselijke evaluatie betrokken is in plaats van geautomatiseerde controles.