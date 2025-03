CRM-software - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

CRM-software, een afkorting voor Customer Relationship Management, is ontworpen om klantrelaties effectief te volgen en te beheren. Het dient als een uitgebreid systeem voor het vastleggen en organiseren van interacties tussen een bedrijf, zijn prospects en zijn bestaande klanten. Deze software consolideert essentiële klantgegevens, inclusief contactgegevens, interactiegeschiedenis en transactieoverzichten, in een gecentraliseerd en actueel record. CRM-software wordt voornamelijk gebruikt op verkoopafdelingen en fungeert als een centrale hub voor salesforce-automatisering (SFA). Het kan naadloos worden geïntegreerd met verschillende andere zakelijke toepassingen, zoals e-commerceplatforms, marketingautomatiseringssoftware, klantenservicesoftware en CPQ-software. Deze integratie zorgt voor een gesynchroniseerde en verbeterde klantervaring gedurende het gehele klanttraject. Sommige CRM-oplossingen bieden een breed scala aan geïntegreerde klantgerelateerde functies en bieden alles-in-één functionaliteit, waaronder marketingautomatisering, helpdesk, e-commercetools, ERP, projectbeheer of websitebeheer. Deze alomvattende aanpak elimineert de behoefte aan aanvullende oplossingen en is vooral gunstig voor kleine en middelgrote bedrijven. Aan de andere kant richten zelfstandige CRM-oplossingen zich vooral op verkoopgerelateerde functies, zoals contact-, account- en pijplijnbeheer, zonder uitgebreide marketing-, helpdesk- of andere niet-verkoopgerelateerde functies.