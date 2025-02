CRM-software - Populairste apps - Zweden

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Salesdash CRM-software helpt logistieke bedrijven (vrachtmakelaars, 3PL's) nieuwe relaties met verladers op te bouwen. Salesdash helpt verkoopteams in de logistiek hun verkoopproces te stroomlijnen om de omzet en omzet te laten groeien. Gebouwd voor vrachtmakelaars, door een voormalige verkoopleider van vrachtmakelaars. Het product is het meest geschikt voor mensen die een adviserende verkoopbenadering hanteren, een grotere lijst met contactpersonen hebben, gemiste follow-ups moeten voorkomen, ernaar streven om op details te letten, een langere dealcyclus hebben die meerdere contactpunten vereist en een consistent bereik behouden. om voor de klant te blijven. Taakbeheer, contactbeheer, pijplijnbeheer en aangepaste rapportage zijn de kerncomponenten van Salesdash. Implementatie om velden aan te passen, uw teamleden toe te voegen en leads uit een spreadsheet te importeren kan allemaal binnen enkele minuten worden gedaan. Communiceer met uw leads en prospects met integraties van Gmail en Outlook voor e-mail en agenda. Stuur e-mails naar uw contacten vanuit Salesdash, bouw e-mailsjablonen, houd openingen bij en verzend geautomatiseerde reeksen. Krijg eenvoudig toegang tot bedrijfswebsites, LinkedIn-pagina's van bedrijven en persoonlijke LinkedIn-pagina's voor degenen die onderzoek doen voorafgaand aan outreach. Salesdash voorkomt gemiste follow-ups met ons taakbeheersysteem dat de taken van vandaag en achterstallige taken voor u houdt. Salesdash stelt ook taken voor voor leads waarvoor u bent vergeten een follow-up in te stellen, en het systeem rangschikt deze op basis van indicatoren voor leads die zich mogelijk verder in uw verkoopproces bevinden. Feedback op Salesdash is dat het CRM een slanker, gebruiksvriendelijker CRM is in vergelijking met andere aanbieders, afgestemd op vrachtmakelaars.