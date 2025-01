CRM-software - Populairste apps - Servië

Interacty

interacty.me

Marketeers (freelancers en bureaus), productiestudio's, uitgevers Met Interacty kunnen marketeers het publiek betrekken en de omzet verhogen via interactieve ervaringen en games. Gegamificeerde marketingcontent verhoogt de betrokkenheid en aandachtstijd en genereert meer leads. Met Interactief kun je meer dan 20 verschillende spelactiviteiten creëren. Met één abonnement kun je op elk gewenst moment een quiz, geheugenspel, zoekspel, zoek-en-vind-spel, zoek de verschillen, puzzel, voor en na, horoscoop, gelukskoekjes, diavoorstelling en meer maken. U kunt binnen enkele minuten uw project of game maken met behulp van inhoudsblokken met een intuïtieve en flexibele editor. Interacty biedt een uitgebreide verzameling tijdbesparende zakelijke sjablonen, plus een geweldige ideeënbibliotheek. Hier vindt u zeker een concept voor uw volgende marketingcampagne. Interacty integreert met Unsplash, waardoor u toegang krijgt tot duizenden gratis afbeeldingen. Het voltooide project is eenvoudig in uw website in te sluiten met een eenvoudige kopieer- en plakactie. U kunt ook een link gebruiken om uw project op sociale netwerken te delen. Interacty ondersteunt CNAME en Whitelabel, en extra ontwerpopties met CSS-stijlen helpen uw merkbekendheid te behouden. U kunt leads genereren met interactieve inhoudsformulieren die integreren met uw CRM. Met Interacty kun je leadformulieren rechtstreeks in het spel opnemen, waardoor het verzamelen van klantinformatie een integraal onderdeel van het proces is. Je kunt na het voltooien van het spel een automatische omleiding instellen, wat de conversie aanzienlijk verhoogt. Je kunt een scorebordspel maken en een timer of aftelling aan je spel toevoegen om je publiek te motiveren om de beste score te behalen. Dit kan erg handig zijn bij het organiseren van een wedstrijd of prijstrekking of bij het maken van spellen voor evenementen. Als je spreker bent op een evenement, voeg dan een spel toe aan het einde van je toespraak, zodat het publiek je adres onthoudt. U kunt statistieken per game bekijken en leadlijsten downloaden vanaf uw dashboard, terwijl u dankzij de integratie met marketingtools zoals Mailchimp leads rechtstreeks naar uw bestaande CRM kunt sturen. Dankzij de gamificatiefuncties van Interacty kunnen marketeers gebruikers betrekken en hoge bedrijfsresultaten behalen.