CPQ-software - Populairste apps - Frans-Polynesië

Revv

revv.so

Revv verlegt de grenzen van documentautomatisering en workflows. Revv geeft u de flexibiliteit om documenten te maken vanuit de rijke sjabloonbibliotheek of om externe WORD/PDF-documenten te uploaden en te verzenden voor elektronische handtekeningen. Bovendien biedt het verschillende handtekeningtypen om aan elk mogelijk eSignature-scenario te voldoen. Of u nu bulkdocumenten wilt genereren voor elektronische handtekeningen of handtekeningen wilt verkrijgen op invulbare webformulieren, Revv maakt alles mogelijk. Het biedt directe meldingen, documentanalyses en audittrails om u op de hoogte te houden. Revv verdubbelt de bescherming van uw eSigning-proces met e-mail- en sms-authenticatie. Revv biedt een robuust bewijs van eSignature met geavanceerd bewijsbeheer. Het biedt ook video-authenticatie voor clickwrap-handtekeningen. Integreer zakelijke apps met Revv om complexe taken te vereenvoudigen en uw documentworkflows naadloos uit te voeren. Revv is een alles-in-één platform voor documentworkflowautomatisering zonder code waarmee u uw bedrijf overal, altijd en vanaf elk apparaat kunt runnen. Revv biedt robuuste bescherming en werkt in een veilige omgeving met meerdere coderingsniveaus en naleving van lokale wetten. VOORDELEN: BETER BESTUUR EN NALEVING - Revv voldoet aan de ESIGN Act, UETA en eIDAS-regelgeving, waardoor alle eSigned-documenten juridisch bindend zijn. Revv voldoet aan alle eisen van elektronische handtekeningen. - Intentie om te ondertekenen: Revv bevestigt de intentie van de ondertekenaars door ondertekenaars te verzoeken de elektronische handtekeningen in te dienen. - Toestemming om elektronisch zaken te doen: Revv voldoet aan de toestemmingsvereiste door ondertekenaars te vragen hun handtekening te bevestigen voordat ze het document indienen. Revv geeft ontvangers ook de mogelijkheid om het handtekeningverzoek af te wijzen. - Handtekeningtoekenning: bouw documentcontrole op met een volledig audittraject van elke transactie. Revv voldoet aan de toeschrijving van handtekeningen door alle acties vast te leggen en op te slaan met de datum- en tijdstempels, ondertekenaarsgegevens en IP-adressen. - Bewaren van documenten: Revv maakt automatisch een kopie van ondertekende documenten en stuurt deze naar zowel de afzender als de ontvanger om hun transactiebewijzen te behouden. KRACHTIGE FUNCTIES OM NIEUWE MOGELIJKHEDEN TE CREËREN MET ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN EN DE BEDRIJFSVOORDELEN TE MAXIMALISEREN - - Creëer dynamische velden als formuliervelden in de sjabloon en versnel het proces voor het maken van documenten. Gebruik de gekozen sjabloon, voeg aangepaste details toe in de formuliervelden en stuur deze naar klanten om de vereiste informatie in te vullen, en onderteken de documenten elektronisch. - Flexibiliteit om uw PDF- of DOCX-bestanden te uploaden en verzenden, ze te bewerken en te verzenden voor elektronische handtekeningen. - Verzamel cruciale gegevens van de ondertekenaars in de vorm van tekst of afbeelding met behulp van de functie ‘Invullen en ondertekenen’. - Kant-en-klare sjablonen en een uitgebreide editor om direct zakelijke documenten te maken en aan te passen en de zakelijke conversieratio's te verhogen. - Automatiseer het verzenden van een document naar meerdere ontvangers met behulp van de functie Bulkverzending en verhoog uw productiviteit. - Configureer eSignature-workflows door uw dagelijkse zakelijke apps te integreren via Zapier, Retool en Native API's, en bespaar meer tijd, geld en middelen. - Vrijheid om het handtekeningtype te kiezen: klik om te ondertekenen, teken een handtekening of klik om te initialiseren. - Realtime tracking en analyses om op het juiste moment in te grijpen en klanten te betrekken. - Meerdere keuzes om documenten online te laten ondertekenen via e-mail, deelbare links, invulbare webformulieren of API-integraties. ONGEËVENAARDE VEILIGHEID - - Naleving van wereldwijde en lokale eSignature-wetten en de nieuwste industriestandaarden. - Tweefactorauthenticatie (sms en e-mail) om de identiteit van de ondertekenaars te garanderen. - Beveiliging op hoog niveau met AWS wereldwijde cloudcertificering (CSA, SOC 1, SOC2 en ISO 27001) om uw gegevens bij elke stap te beschermen. - PCI DSS-compatibele betalingsgateways LEVENSLANGE OPSLAG - Revv biedt cloudgebaseerde opslag die uw gegevens veilig, georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk houdt - voor altijd. VERBETERDE KLANTERVARING - Verzend documenten direct via sms naar mobiele apparaten en verminder het aantal uitval van klanten. - Samenwerkingsfuncties om binnen de documenten met klanten en teamleden te communiceren en het ondertekeningsproces te versnellen. EEN DIY-PLATFORM DAT GEEN CODEERVAARDIGHEDEN VEREIST - Revv is heel eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk te navigeren. De intuïtieve interface vereist geen externe hulp of speciale vaardigheden. EEN ONDERSTEUNINGSSYSTEEM GEBOUWD OM KLANTEN TE KRACHTIGEN - - Een klantenondersteuningsteam van experts die er alles aan doen om uw bedrijf sterker te maken. - 24/7 chatondersteuning - Meertalige ondersteuning voor documenten - Ondersteuning voor het ontwerpen en maken van sjablonen - Helpcentrum, ondersteuningsartikelen en video's om u door het hele proces te begeleiden