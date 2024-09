CPQ-software - Populairste apps - Georgië Populairst Recent toegevoegd

Configure, Price, Quote (CPQ)-software stroomlijnt de gehele levenscyclus van het offerte- en voorstelproces voor bedrijven. Het begint wanneer een klant zijn vereisten voor het aanbod van een bedrijf communiceert en eindigt met de levering van een uitgebreide offerte aan de klant of prospect. CPQ-software wordt gebruikt op verkoopafdelingen en verbetert de snelheid van de verkoopcyclus, vergroot de nauwkeurigheid van offertes en versterkt de klantrelaties. Deze softwareoplossingen stellen bedrijven in staat de behoeften van klanten effectief te onderscheiden en offertes op maat te maken die precies aansluiten bij die specifieke vereisten. Vaak geïntegreerd met bestaande CRM-software of ontworpen voor naadloze integratie met een of meer CRM-tools, bieden CPQ-producten een robuuste oplossing voor het optimaliseren van verkoopprocessen.