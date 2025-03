Oliva Health

Oliva is de best beoordeelde uitkering op het gebied van geestelijk welzijn voor werknemers in Groot-Brittannië en Europa. We helpen werknemers te reageren op cruciale momenten die van invloed zijn op hun mentale welzijn op het werk en daarbuiten, waardoor personeelsbehoud en uitzonderlijke inspanningen worden gestimuleerd. Dit doen wij door: - Individuen in staat stellen de regie over hun geestelijk welzijn in handen te nemen. Het ontwikkelen van emotionele intelligentie bij managers - HR-teams helpen psychologische veiligheid binnen de hele organisatie te creëren. En de resultaten spreken voor zich: ✅ 65% betere prestaties ✅ 73% betere retentie ✅ 90% beschouwt dit als hun favoriete voordeel in het algemeen