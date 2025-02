Bedrijfswelzijnssoftware - Populairste apps - Sint-Maarten

Bayzat

Bayzat verandert de manier waarop werk werkt ten goede. We hebben innovatieve HR-, salarisadministratie- en verzekeringstechnologie ontwikkeld en een werknemerservaring van wereldklasse gecreëerd waar iedereen profijt van heeft. Door het voor alle werkgevers toegankelijk te maken, tillen we bedrijven naar een hoger niveau en creëren we geheel nieuwe mogelijkheden op het werk. Met onze HR-technologie kunt u tijd besparen op HR-processen zoals verlofbeheer, het bijhouden van personeelsdossiers, het bijhouden van aanwezigheid en het beheren van ploegenschema's voor uw werknemers. Onze salaristechnologie maakt ons de eerste geautomatiseerde software voor loonverwerking in de VAE en biedt een gestroomlijnde ervaring om de werkkosten voor zowel werkgever als werknemers te beheren. Bayzat heeft ook de manier veranderd waarop mensen denken over en omgaan met hun medisch beleid. Dat betekent dat het gebruik van uw zorgverzekering eenvoudig, eenvoudig, intuïtief en mobiel is! Onze zorgverzekeringstechnologie biedt krachtige functies, zoals de mogelijkheid om te zoeken naar symptomen, voordelen, behandelingen en klinieken, een doktersafspraak te maken en uw medische claim in te dienen via onze app. Voor werknemers herdefiniëren we de werkervaring op het werk met technologie die werkvoordelen, financieel welzijn en gezondheidsondersteuning binnen handbereik biedt.