Platformen voor bedrijfsvrijwilligerswerk - Populairste apps - Frans-Polynesië

Groundswell

groundswell.io

Groundswell is een platform voor sociale impact van bedrijven dat moeiteloos donatie-, schenkings- en vrijwilligersprogramma's beheert waarmee werknemers impact kunnen maken op de doelen die voor hen het belangrijkst zijn. Ons platform biedt medewerkers fiscaal voordelige persoonlijke donatierekeningen. Bedrijfsbeheerders kunnen op maat gemaakte geschenk- en matchingprogramma's maken, waarbij liefdadigheidsdollars naar deze rekeningen worden gesluisd, zodat werknemers deze kunnen weggeven. Bedrijven kunnen werknemers ook betrekken bij vrijwilligersmogelijkheden die intern worden gecreëerd en beheerd, of kiezen uit een van de tienduizenden activiteiten die beschikbaar worden gesteld via onze database met vrijwilligersactiviteiten. Groundswell is toegankelijk op desktop of via onze met vijf sterren beoordeelde mobiele app en maximaliseert de toegankelijkheid van programma's voor werknemers die niet achter een computer werken, waardoor de programma-efficiëntie wordt verbeterd. Belangrijkste kenmerken: Persoonlijke giving-accounts met belastingvoordeel: Bied uw werknemers donatie-accounts aan, mogelijk gemaakt door door donoren geadviseerde fondsen. Zie het als het verstrekken van een 401(k) of HSA voor liefdadigheidsgiften. Payroll Giving: Werknemers hebben toegang tot een uniek routerings- en rekeningnummer voor hun donatierekening en kunnen rechtstreeks een directe storting doen bij hun salarisadministratie - geen integratie of maandelijkse afstemming vereist. Geautomatiseerde matching: automatisch en direct geld storten op de persoonlijke donatierekening van uw werknemer. U heeft de mogelijkheid om programma's aan te passen met geïndividualiseerde geschiktheid van werknemers, aanpasbare limieten voor overeenkomsten per werknemer/programma, en specifieke tijdlijnen in te stellen. Dollars voor doeners: Stimuleer vrijwilligerswerk door een liefdadigheidsmatch aan te bieden voor ingediende en goedgekeurde vrijwilligersuren. Geschenken: Stuur liefdadigheidsuitkeringen naar de Persoonlijke Giving Accounts van uw werknemer op belangrijke momenten, zoals een jubileum op het werk of een promotie. Vrijwilligersevenementen: Plan, beheer en rapporteer over vrijwilligersevenementen. Bedrijfssubsidies: Bedrijfssubsidies kunnen zonder extra kosten worden verzonden naar meer dan 1,7 miljoen in aanmerking komende non-profitorganisaties. Rapportage: Beoordeel direct de prestaties van uw programma voor sociale impact met de realtime gegevens en het interactieve dashboard van Groundswell. Distributie op de volgende dag: In tegenstelling tot andere CSR-platforms die er 60-90 dagen over doen om geld naar een goed doel te sturen, wordt 90% van de donaties op Groundswell binnen 24 uur gedistribueerd via elektronische overboeking.