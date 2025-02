Bedrijfsleermanagementsystemen - Populairste apps - Zweden

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS is een multifunctioneel leerbeheersysteem met een verscheidenheid aan handige online trainingstools voor instructeurs en leerlingen, die te vinden zijn in veel duurdere LMS-oplossingen. JoomLMS is opgenomen in de lijst van Top Academic LMS door Talented Learning, een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie, en werd onderscheiden met Great User Experience en Rising Star Awards door een onafhankelijk softwarebeoordelingsplatform – FinancesOnline. De LMS-interface is schoon, overzichtelijk en gemakkelijk om mee te werken. - SCORM- en AICC-compatibel, - mobiel compatibel, - iOS- en Android-mobiele apps, - een cursusbouwer, - moderne lay-out, - quizzen en testen, - meerdere gebruikersrollen, - ondersteuning voor meerdere betalingssystemen, - tools voor sociale samenwerking, - een brede scala aan rapporten, - import/export van gegevens Alle cursussen zijn gemaakt met behulp van een ingebouwde cursusbouwer. Een docent of een LMS-beheerder gaat van de ene stap naar de andere en vult alle benodigde velden in. Al het leermateriaal wordt geüpload in de overeenkomstige secties van JoomLMS. U kunt de leermaterialen (documenten, video's, links, presentaties etc.) één voor één uploaden of een SCORM/AICC-pakket importeren. JoomlaLMS voldoet aan SCORM 1.2 en 2004 en werkt prima met elk ontwerpprogramma dat deze formaten ondersteunt. Om de kennis van de leerlingen te beoordelen is er een quiztool met 13 vraagtypen beschikbaar. Ook is het mogelijk om vragen te importeren of vragen toe te voegen uit de vragenpool (bijvoorbeeld als je een eindtoets maakt). Zodra al het cursusmateriaal is geüpload, kan het worden verenigd in leerpaden. JoomLMS bevat een aantal rapporten waarmee u een enorme hoeveelheid informatie kunt presenteren. Een docent kan controleren wie en wanneer toegang heeft tot het eLearning-materiaal en contact opnemen met studenten als ze niet genoeg tijd aan studeren besteden; nagaan welke vragen en leertrajecten de meeste tijd in beslag namen en indien nodig herzien; de downloadstatistieken voor documenten bieden inzicht in de soorten materialen waar veel vraag naar is. JoomLMS maakt het mogelijk opdrachten te maken en deze indien nodig toe te wijzen aan een bepaalde groep studenten. De sectie biedt ook inzicht in de statistieken van uitgevoerde taken. Een docent kan bijvoorbeeld controleren of een leerling de taak heeft voltooid, deze een cijfer geven en een e-mailmelding naar die leerling sturen. Beoordeelde opdrachten kunnen handmatig aan de Cijferlijst worden toegevoegd. De JoomLMS-prijs is gebaseerd op een prijs-per-actieve-leerling-model. Alleen de studenten die voor ten minste één cursus zijn ingeschreven, worden meegeteld voor de licentie, docenten en LMS-beheerders worden niet meegeteld. De JoomLMS-kosten beginnen vanaf $ 299/jaar. Het is ook mogelijk om een ​​eeuwigdurende licentie aan te schaffen en het LMS-systeem levenslang te gebruiken. De beste manier om het systeem te leren kennen en te beslissen of het aan de behoeften van de school voldoet, is door het zelf te testen, vooral omdat het bedrijf een gratis proefperiode van 30 dagen aanbiedt zonder dat er creditcardgegevens vereist zijn. Om JoomlaLMS te proberen, moet u uw verzoek indienen op de JoomLMS-website www.joomlms.com