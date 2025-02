PeopleForce

PeopleForce is een alles-in-één HR-platform dat naadloos uw volledige werknemerservaring beheert en HR-processen stroomlijnen in elke fase van de levenscyclus van de werknemers. Als een HR-ecosysteem biedt PeopleForce zes volledig functionele en aanpasbare producten: CoreHR, rekruteer, prestaties, puls, tijd en bureau, voldoen aan de diverse behoeften van bedrijven en het bieden van een uitgebreid platform dat processen stroomlijnt en de operationele efficiëntie verbetert. Met PeopleForce hebt u de flexibiliteit om de specifieke producten die u nodig heeft te kiezen en te betalen, om kosteneffectiviteit te waarborgen en de waarde van uw investering te maximaliseren. Wat werknemers kunnen doen in de app: -Track Leave Balance-informatie up-to-date - Verzoek en beheert vrije tijd, waarbij de reden voor de afwezigheid wordt opgesproken, goedkeuring - Krijg snel toegang tot persoonlijke profielen en contactgegevens met de directory van doorzoekbare werknemers - Kijk wie er vandaag uit is en de redenen voor hun afwezigheid -Toegang tot up-to-date bedrijfsnieuws en aankondigingen -Overzicht van de taken, bekijk en voltooi toegewezen taken - Toegang tot hun documenten Managers bovendien - Ontvang meldingen met verlofverzoeken en kunnen deze snel herzien en goedkeuren of afwijzen. -Beheer eenvoudig uw taken, goedkeuringen en taken. De missie van PeopleForce is om bedrijven in staat te stellen verder te gaan terwijl ze zich concentreren op mensen, geen processen, het creëren van een empowerment en plezierige werkplekomgeving. Als game-wisselaar in het revolutioneren van de werkervaring voor HR-professionals, managers en werknemers, is PeopleForce de keuze geworden voor 600+ bedrijven, waaronder innovators zoals Deloitte, Rakuten, Antwoord, Roosh, Ajax en vele anderen.