Software voor het bijhouden van cookies - Populairste apps

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gebruikersinformatie zoals IP-adressen en browseractiviteiten te controleren wanneer zij de website van een bedrijf bezoeken. Software voor het volgen van cookies onderzoekt websites om verschillende trackingtechnologieën zoals cookies, bakens, tags, trackingpixels, lokale objecten, plug-ins en geïntegreerde inhoud zoals video's te detecteren en te catalogiseren. Hierdoor kunnen bedrijven deze trackers aan gebruikers bekendmaken, toestemming verkrijgen voor het volgen van gebruikers en voldoen aan privacyregelgeving zoals GDPR en ePrivacy, die toestemming van de gebruiker vereisen voordat cookies worden ingeschakeld. Software voor het volgen van cookies bestaat doorgaans uit lichtgewicht scripts die eenvoudig op bestaande websites kunnen worden geïmplementeerd. Zodra een scan van cookies en trackers is voltooid, genereert de software een cookiemelding met de bevindingen. Deze kennisgeving kan vervolgens door privacyteams worden geïntegreerd in toestemmingsformulieren en privacybeleid. Software voor het volgen van cookies werkt vaak samen met software voor toestemmingsbeheer om de verwerking van voorkeuren voor het volgen van gebruikers te automatiseren. Het verschilt van tagbeheersoftware, die zich richt op het helpen van marketeers bij het beheren van trackers, voornamelijk voor advertentiedoeleinden. Software voor het volgen van cookies is speciaal ontworpen om het privacyteam van een bedrijf te helpen bij het identificeren van technologieën voor het volgen van websites om te voldoen aan de privacyregelgeving, waardoor de bescherming van gebruikersgegevens wordt gegarandeerd.