Serviceform

serviceform.com

ServiceForm - De enige software die uw bedrijfsbehoeften voor verkoop, ondersteuning en marketing hebben, hebben bezoekers van websites maar niet om te zetten in klanten? Laten we dat veranderen! ServiceForm helpt bedrijven over de hele wereld om bezoekers van websites om te zetten in inkomsten. Dit wordt gedaan door het combineren van leadgeneratietools, analyses om het gedrag van de websitebezoekers en een CRM te identificeren om een ​​enkele oplossing te bieden voor website -conversie en klantbeheer. Onze visie is om een ​​wereldwijd toonaangevend bedrijf te zijn dat zich richt op het verleggen van de grenzen van online leadgeneratie en communicatie. We willen de enige software zijn die uw bedrijfsbehoeften voor verkoop, ondersteuning en marketing hebben. ServiceForm is een in Finland gevestigd SaaS-bedrijf. We zijn toegewijd aan het groeien van de best mogelijke tools voor leadgeneratie en analysetools. We willen bedrijfseigenaren toestaan ​​om goed opgeleide beslissingen te nemen en hun bedrijven voorspelbaar te laten groeien. Over onze technologie bieden we een alles-in-één softwareplatform dat bedrijven helpt hun verkoop-, marketing- en klantenondersteuningsproces te vereenvoudigen. • De enige 6 website -conversiehulpmiddelen die je nodig hebt: chatbot, live chat, dynamische vorm, conversatie -bestemmingspagina, engagement chatbot, pop -up en drijvende bar. • Managementtools: Flex XRM, onze planner van de vergadering, website -analyse en cookie -banner. • Communicatiehulpmiddelen: sociale inbox-, e -mail- en sms -campagnebuilder.